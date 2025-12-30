Varchi e conta persone all' ingresso metal detector al bisogno | varato il piano di ordine e sicurezza pubblica per il concerto di Noemi

Da agrigentonotizie.it 30 dic 2025

È stato predisposto un piano di ordine e sicurezza pubblica per il concerto di Noemi, che prevede l'installazione di varchi d'ingresso e l'uso dei metal detector se necessario. Gli steward monitoreranno l’afflusso di persone, garantendo il rispetto dei limiti di accesso e la sicurezza dell’evento. Al centro della piazza sarà mantenuto un corridoio di fuga, sempre sotto controllo, per assicurare una gestione ordinata dell’afflusso e della sicurezza dei partecipanti.

Verranno collocati i varchi d'ingresso e al bisogno saranno utilizzati i metal detector. Al centro della piazza, come da tradizione, verrà lasciato un corridoio di fuga che sarà sistematicamente controllato dagli steward che - “armati” di conta persone - consentiranno l'accesso a non più di 7. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

