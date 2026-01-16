Meloni e il selfie con Takaichi nello stile anime | Due Nazioni lontane ma sempre più vicine

Sul profilo social di Giorgia Meloni è comparso un selfie in stile anime, un’immagine ispirata ai cartoni giapponesi. L’uso di questo stile artistico suggerisce un collegamento tra le due nazioni, sottolineando un rapporto di vicinanza crescente nonostante le distanze culturali. Un’immagine che unisce due mondi diversi in modo semplice e diretto, senza eccessi, evidenziando un momento di condivisione tra figure di rilievo internazionale.

Un selfie in stile anime, il tipico tratto dei cartoni animati giapponesi, è apparso sui profili social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’immagine la premier appare accanto alla sua omologa giapponese Sanae Takaichi, e affida allo scatto un messaggio che richiama e rafforza il legame tra i due Paesi: «Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia». Un gesto simbolico che racconta anche il rapporto che Meloni ha definito di «amicizia» con Takaichi. La leader giapponese ha sottolineato come sia stato «un grande onore» che la premier italiana abbia trascorso il giorno del suo compleanno in Giappone. 🔗 Leggi su Open.online

