Studio di Harvard | più morti per cancro nelle aree vicine alle centrali nucleari

Un recente studio di Harvard attribuisce un aumento di decessi per cancro alle aree vicino alle centrali nucleari, legandolo a possibili effetti delle emissioni radioattive. La ricerca analizza dati di vasta portata, evidenziando un incremento di mortalità tra le popolazioni che vivono a breve distanza dagli impianti. I risultati sollevano nuove preoccupazioni sulla sicurezza di queste centrali e sulla salute pubblica. La questione rimane aperta e richiede approfondimenti più dettagliati.

Un’analisi su scala nazionale riaccende il dibattito sul possibile impatto sanitario dell’energia nucleare. Secondo una ricerca condotta dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health, le contee statunitensi situate più vicino alle centrali nucleari registrano tassi di mortalità per cancro più elevati rispetto a quelle più distanti. Si tratta del primo studio del XXI secolo che prende in esame, in modo sistematico, il rapporto tra la vicinanza a ogni centrale nucleare attiva negli Stati Uniti e la mortalità per cancro in tutte le contee del Paese. Gli autori precisano che i risultati non dimostrano un nesso causale diretto. 🔗 Leggi su Billipop.com

