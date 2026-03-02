Nella crisi iraniana a pesare sull’economia è l’incertezza Parla Braw Ac

Nella crisi iraniana, l’incertezza sta influenzando l’economia del paese. Un rappresentante di un’agenzia di stampa ha dichiarato che, mentre gli attacchi militari condotti da Stati Uniti e Israele proseguono, si iniziano a notare i primi effetti negativi sui mercati e sulle attività commerciali. La situazione rimane in evoluzione, con ripercussioni visibili sui settori finanziari e sulle relazioni internazionali.

L'escalation in Medio Oriente non ha ancora una fine visibile, e questo sta diventando il vero problema per l'economia globale. Senza tempi né obiettivi chiari, compagnie aeree, armatori e investitori navigano a vista mentre l'Europa scopre quanto limitata sia la propria influenza sulle decisioni americane. L'intervista a Elisabeth Braw, senior fellow dell'Atlantic Council Mentre la campagna di bombardamenti lanciata congiuntamente da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran continua ad andare avanti, cominciano già ad emergere i primi contraccolpi economici dell'escalation militare. Contraccolpi che potrebbero non essere riassorbiti molto presto.