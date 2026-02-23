Russia crisi finanziaria e futuro compromesso | 4 anni di guerra in Ucraina pesano sull’economia

La guerra in Ucraina, iniziata quattro anni fa, ha causato gravi danni all’economia russa. Le sanzioni occidentali e l’aumento dei costi militari hanno ridotto le entrate e aumentato la pressione sul rublo. Le aziende russe affrontano difficoltà crescenti nel mantenere gli investimenti e nel pagare i debiti esteri. La crisi economica si riflette anche sulla vita quotidiana delle persone, che vedono aumentare i prezzi e ridursi i salari. La situazione rimane incerta e difficile da prevedere.

(Adnkronos) – Sono passati quattro anni da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Quattro anni di guerra che, insieme al pesantissimo bilancio sulle perdite umane e i danni materiali, hanno messo anche alla prova la tenuta dell'economia di Mosca, compressa fra lo sforzo bellico sempre più oneroso e le sanzioni occidentali, che hanno ridotto soprattutto.

Russia, i 14 punti chiave del disastro di Putin (e del declino di Mosca). Economia, soldati morti: i quattro anni di guerra in UcrainaIl quarto anniversario della guerra in Ucraina dimostra come le decisioni di Putin abbiano portato a un declino economico e a un aumento delle perdite umane.

