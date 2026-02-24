Dazi Usa bocciati dalla Corte Suprema ma rialzati da Trump | Incertezza nell’economia bergamasca

La Corte Suprema ha respinto i dazi imposti dagli Stati Uniti, ma il presidente Trump ha annunciato un aumento delle tariffe globali dal 10% al 15%. La decisione ha creato instabilità economica, soprattutto in Bergamasca, dove molte imprese dipendono dalle esportazioni. Trump ha spiegato che le nuove tariffe servono a proteggere l’economia americana. La mossa ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori locali e internazionali. La situazione resta in evoluzione, con conseguenze ancora da valutare.

La Corte Suprema statunitense boccia i dazi di Donald Trump. Di contro, il presidente americano annuncia un incremento delle imposte globali dal 10% al 15% su tutti i Paesi che, secondo lui, avrebbero “derubato l’America per decenni”. Una situazione confusa e complicata in un momento in cui l’economia mondiale è già attraversata da tensioni geopolitiche, competizioni strategiche e una guerra commerciale sempre più evidente tra grandi blocchi economici. Un contesto che sta ridisegnando gli equilibri globali e che mette in discussione il paradigma stesso della globalizzazione, fino a ieri considerato un motore imprescindibile per la crescita e l’integrazione dei mercati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema, perché gli Usa potrebbero dover restituire 175 miliardiLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti dall'amministrazione Trump, ritenendoli oltre i poteri del presidente.

Dazi bocciati dalla Corte Suprema Usa. Le opposizioni attaccano la Meloni. Conte: "Non ha nulla da dire?"La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto le misure sui dazi proposte dall’amministrazione Trump, causando polemiche tra le opposizioni.

Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump

Dazi Usa bocciati dalla Corte Suprema, ma rialzati da Trump: Incertezza nell’economia bergamascaLa nota del segretario provinciale della Cisl, Luca Nieri: Settori storicamente significativi e qualificanti come automotive, gomma-plastica e chimico stanno mostrando fragilità crescenti ... bergamonews.it

Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema Usa: «Non ha il potere di imporli, sono illegali». Ma il tycoon insiste: «Imporrò a tutti una tariffa del 10%»La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi di Trump: 6 voti a favore e 3 contrari. La Ue: «Attendiamo che l’amministrazione Usa chiarisca quali misure intende adottare in rispost ... corriere.it

L’Ue congela il patto sui dazi. Gli Usa avvertono: stangata a chi fa il furbo x.com

Trump è uscito malconcio dalla bocciatura della Corte suprema sui dazi, ma la democrazia Usa si è dimostrata sana - facebook.com facebook