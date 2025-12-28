Omicidio Nicola Vivaldo dubbi sul pentito | il giudice libera i complici del killer

Rho (Milano), 28 dicembre 2025 – Ucciso 25 anni fa in auto sotto casa con 4 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata al volto con il silenziatore perché la 'ndrangheta lo riteneva un informatore delle forze dell'ordine. Il caso dell'omicidio di Nicola Vivaldo. Per il cold case dell'omicidio di Nicola Vivaldo, 50enne della cosentina Isca sullo Ionio freddato la notte del 23 febbraio 2000 a Mazzo di Rho, ora il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due ordinanze di custodia cautelare, scarcerando un 80enne, Stefano Sanfilippo, nativo di Gela e residente a Pogliano Milanese, ritenuto il "compare" della vittima che conosceva benissimo i luoghi frequentati da Vivaldo e le sue abitudini.

Cold case Nicola Vivaldo, ucciso dalla ‘Ndrangheta nel 2000: due indagati tornano in libertà - Il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà Sanfilippo e ha annullato la misura in carcere per Scatolini, due degli indagati nell'inchiesta sull'omicidio ... fanpage.it

Nicola Vivaldo ucciso dalla ‘Ndrangheta perché “confidente della polizia”: risolto il cold case dopo 25 anni - Dopo 25 anni, è stato svelato il movente dell’omicidio di Nicola Vivaldo, ucciso dalla ‘Ndrangheta perché considerato “confidente delle forze dell’ordine”. fanpage.it

