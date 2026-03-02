NBA 2026 i risultati della notte New York ferma gli Spurs vittorie di Celtics e Lakers

Nella notte NBA si sono disputate undici partite. I New York Knicks hanno sconfitto i San Antonio Spurs al Madison con un punteggio di 114-89, grazie a un ultimo quarto da 34-20. I Boston Celtics e i Los Angeles Lakers hanno invece ottenuto vittorie nelle rispettive gare. La serie positiva dei Spurs si interrompe dopo undici successi consecutivi.

Sono undici le partite della notte NBA. Si ferma ad undici vittorie la striscia positiva dei San Antonio Spurs, che vengono battuti nettamente dai New York Knicks al Madison per 114-89, complice un ultimo quarto dominante da 34-20 per i padroni di casa. Knicks trascinati dai 25 punti di Mikail Bridges e dai 24 di Jalen Brunson, mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di Victor Wembanyama, che ha messo a referto 25 punti e 13 rimbalzi. Vincono entrambe le squadre al numero uno di Western ed Eastern Conference. Gli Oklahoma City Thunder si impongono sul campo dei Dallas Mavericks per 100-87 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander. Anche i Detroit Pistons trovano il colpo esterno, vincendo 106-92 contro gli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist.