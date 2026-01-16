Ancora furti in casa a Marciano | Mi hanno suonato il campanello e poi ho visto la porta che si apriva
A Marciano e Cesa si registrano recenti episodi di furti in abitazione. A Marciano, un residente ha riferito di aver ricevuto una visita indesiderata al campanello prima di vedere la porta aprirsi. A Cesa, l’ultimo episodio si è verificato ieri sera in via Pascoli. Questi eventi evidenziano l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate e di prestare attenzione alle modalità di intrusioni nelle abitazioni.
Nuovi episodi di furti in abitazione a Cesa. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri all'ora di cena in via Pascoli. Mentre la famiglia si trovava all'interno della casa ma al piano inferiore, almeno due ladri si sono introdotti nelle camere del piano di sopra, hanno messo a soqquadro le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
