Crans-Montana il video mai visto prima | così si è sviluppato l'incendio che ha ucciso 41 ragazzi

Un video mai diffuso prima rivela come un lampo di una candela pirotecnica abbia causato l’incendio nel locale di Crans-Montana, uccidendo 41 persone e ferendone 115. Le immagini mostrano i primi momenti del rogo, con le fiamme che si diffondono rapidamente tra i pannelli fonoassorbenti. Mentre gli ospiti continuavano a ballare, il fuoco si è sviluppato in pochi attimi. La scena si svolge mentre la festa proseguiva senza sospetti.

Un video inedito mostra i primi istanti dell’incendio al Constellation di Crans-Montana: la miccia di una candela pirotecnica sfiora i pannelli fonoassorbenti, innescando le fiamme che hanno provocato la strage di Capodanno (41 morti e 115 feriti), mentre gli ospiti continuavano a ballare e a divertirsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crans-Montana, il giorno dopo l’inferno: cosa non ha funzionato nella notte che ha ucciso decine di ragazziA ventiquattro ore dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, il paese si confronta con le cause e le lacune che hanno portato alla perdita di decine di giovani.

Crans-Montana, il dolore della mamma di Achille Barosi a Domenica In: "Ho avuto un brutto presentimento" x.com