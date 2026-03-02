Nave colpita dai rottami di un missile | morto un uomo in Bahrein

In Bahrein, nella città industriale di Salman, una nave straniera è stata colpita dai rottami di un missile intercettato, causando un incendio. Un uomo ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite. I rottami hanno provocato danni diretti alla nave, che si trovava in porto al momento dell’incidente.

Una persona è morta e altre due sono rimaste "gravemente ferite" dopo che i rottami di un missile intercettato hanno provocato un incendio su una "nave straniera" nella città industriale di Salman, in Bahrein. Lo ha riferito la Bahrain News Agency, aggiungendo che l'incendio è sotto controllo.