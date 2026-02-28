Attacco a Iran missile Teheran colpisce l' Agenzia per la sicurezza nazionale del Bahrein

Nella notte tra sabato e domenica, un missile lanciato dall’Iran ha colpito l’Agenzia per la sicurezza nazionale del Bahrein. L’attacco avviene dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno condotto operazioni militari in Iran. L’evento si è verificato nel contesto delle tensioni tra i paesi coinvolti, senza che siano ancora stati forniti dettagli sulle conseguenze immediate.