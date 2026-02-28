Attacco all' Iran missile di Teheran centra palazzo in Bahrein

Un attacco ha colpito la capitale del Bahrein, Manama, dove diversi edifici residenziali sono stati danneggiati da missili lanciati dall’Iran. Le esplosioni hanno causato danni materiali, senza segnalare vittime o feriti. Le autorità locali stanno valutando la situazione e monitorano gli sviluppi dell’incidente. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi.

Diversi edifici residenziali nella capitale del Bahrein, Manama, sono stati colpiti, da missili di Teheran. Nelle immagini, che girano sui social, uno dei palazzi centrati. L'Iran ha reagito agli attacchi di Israele e Usa iniziati sabato 28 febbraio. Al Jazeera sul suo sito cita una dichiarazione del ministero degli Interni, secondo la quale la protezione civile "continua con le operazioni di spegnimento incendi e soccorso nei siti colpiti".

Attacco a Iran, missile Teheran colpisce l'Agenzia per la sicurezza nazionale del BahreinL’Iran ha reagito all’attacco di Israele e Stati Uniti sul proprio territorio iniziato sabato 28 febbrario.

L’Iran colpisce anche in Bahrein, il drone centra un grattacielo e lo fa esplodere come le Torri Gemelle – I videoDopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, dall’Iran continuano a partire contrattacchi, oltre che contro Israele, anche verso i Paesi del...

Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire

Usa-Israele, attacco all'Iran. Dubbi su sorte Khamenei, media: «Morti il genero e nuora». Missili di Teheran su Dubai e QatarLe Forze di difesa israeliane hanno affermato che negli ultimi minuti le sirene hanno suonato in tutto il Paese, «con un'istruzione anticipata di allerta inviata direttamente ai dispositivi cellulari ... corriereadriatico.it

Usa-Israele, attacco all'Iran. Dubbi su sorte Khamenei, tv di Teheran: «Parlerà a breve». Dubai, colpita «The Palm». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e EmiratiIsraele afferma di aver lanciato un attacco preventivo contro l'Iran, ha affermato il suo ministro della Difesa. Secondo quanto riportato dall'Associated Press, alcuni testimoni a Teheran hanno ... leggo.it

Questa notte sono iniziati gli attacchi in Iran e la situazione in Medio Oriente è in continua escalation con bombardamenti anche al di fuori del paese, tra cui uno vicino al tracciato del Bahrain. Ciò ha comportato la chiusura degli spazi aerei di vari paesi, tra i q - facebook.com facebook

L' #Iran è stato colpito da un'azione militare congiunta di #Israele e #StatiUniti, denominata “Ruggito del Leone”. Secondo il ministro della Difesa israeliano #Katz si tratta di un blitz preventivo. Esplosioni anche a #Teheran su obiettivi politici e militari. #Tru x.com