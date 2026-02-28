Attacco all' Iran missile di Teheran centra palazzo in Bahrein

Un attacco ha colpito la capitale del Bahrein, Manama, dove diversi edifici residenziali sono stati danneggiati da missili lanciati dall’Iran. Le esplosioni hanno causato danni materiali, senza segnalare vittime o feriti. Le autorità locali stanno valutando la situazione e monitorano gli sviluppi dell’incidente. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi.

Diversi edifici residenziali nella capitale del Bahrein, Manama, sono stati colpiti, da missili di Teheran. Nelle immagini, che girano sui social, uno dei palazzi centrati. L’Iran ha reagito agli attacchi di Israele e Usa iniziati sabato 28 febbraio. Al Jazeera sul suo sito cita una dichiarazione del ministero degli Interni, secondo la quale la protezione civile “continua con le operazioni di spegnimento incendi e soccorso nei siti colpiti”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

