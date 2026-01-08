Nautica regate ma anche formazione e transizione verde | il 2026 allo Yacht Club de Monaco

Nel 2026, lo Yacht Club de Monaco si conferma come punto di riferimento nella nautica, con un focus su regate, formazione e sostenibilità ambientale. Attraverso la condivisione delle conoscenze e l’innovazione, il club promuove un approccio progressista, mantenendo saldo il suo ruolo di leader nel settore. La nuova stagione si inserisce nel contesto di ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, sottolineando l’impegno collettivo verso un futuro più sostenibile e all’avanguardia.

Condivisione delle conoscenze, innovazione e impegno collettivo. Lo Yacht Club de Monaco inaugura una nuova stagione seguendo il suo approccio 'Monaco, Capital of Advanced Yachting'. Nel 2026, nell'ambito del suo mandato per migliorare l'attrattiva del Principato, il Club conferma il suo ruolo di polo di attrazione a Port Hercule e di piattaforma internazionale, rafforzando al contempo i suoi impegni in materia di responsabilità ambientale e sociale. Sport di alto livello, formazione giovanile, transizione sostenibile e patrimonio marittimo definiscono un anno di eventi che offrono una piattaforma di scambio per costruire il futuro dello yachting.

