Nasce Mecenates piattaforma per l’arte su commissione

È stata annunciata la nascita di Mecenates, una nuova piattaforma dedicata all’arte su commissione. Il mercato dell’arte, che nel 2024 ha visto una flessione nel valore complessivo, si sta trasformando con strumenti digitali e nuove modalità di acquisto. Mecenates si propone di facilitare le transazioni tra artisti e clienti, offrendo un punto di incontro per opere realizzate su richiesta.

IL MERCATO dell'arte rallenta, ma cambia forma. Nel 2024 il valore globale del settore è sceso a 57,5 miliardi di dollari (-12%), mentre il numero delle transazioni è cresciuto, segnando un passaggio strutturale: meno opere da record, meno concentrazione su pochi grandi nomi, più accessibilità, più online e una crescente domanda di opere personalizzate. È in questo scenario, e mentre l'intelligenza artificiale rende immagini e contenuti immediati, replicabili e potenzialmente infiniti, che nasce Mecenates, la prima piattaforma italiana dedicata all'arte su commissione, pensata per riportare al centro il processo creativo umano e il dialogo tra artisti e committenti.