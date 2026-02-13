Mecenates arriva la prima piattaforma digitale italiana dedicata all’arte su commissione

Mecenates, la prima piattaforma digitale italiana dedicata all’arte su commissione, nasce dalla necessità di adattarsi a un mercato dell’arte in ripresa ma in trasformazione. Nel 2024, il settore ha visto il suo valore globale scendere a 57,5 miliardi di dollari, ma il numero di transazioni è aumentato, segnando un cambiamento deciso. Ora si punta meno su opere da record e più su pezzi personalizzati, più accessibili e facilmente vendibili online. Un esempio concreto di questa evoluzione è il crescente interesse degli acquirenti per opere su misura, che rappresentano il 30% delle richieste nel primo trimestre.

Il mercato dell'arte rallenta, ma cambia forma. Nel 2024 il valore globale del settore è sceso a 57,5 miliardi di dollari (-12%), mentre il numero delle transazioni è cresciuto, segnando un passaggio strutturale: meno opere da record, meno concentrazione su pochi grandi nomi, più accessibilità, più online e una crescente domanda di opere personalizzate (fonte: Rapporto Art basel e Ubs). È in questo scenario, e mentre l'intelligenza artificiale rende immagini e contenuti immediati, replicabili e potenzialmente infiniti, che nasce Mecenates, ( https:mecenates.comit ), la prima piattaforma italiana dedicata all 'arte su commissione, pensata per riportare al centro il processo creativo umano e il dialogo tra artisti e committenti.