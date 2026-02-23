Arte dal riciclo | nasce la piattaforma che rivoluziona il mercato

LitterAllyArt ha creato una piattaforma di vendita online dedicata all’arte riciclata. La causa è il crescente interesse verso pratiche sostenibili e il riuso di materiali. La piattaforma permette agli artisti di esporre le proprie opere realizzate con materiali di recupero e di raggiungere un pubblico più ampio. La scelta di puntare sull’e-commerce mira a promuovere il riciclo creativo anche fuori dai tradizionali spazi espositivi. La novità si rivolge a chi cerca pezzi unici e sostenibili.