Arte dal riciclo | nasce la piattaforma che rivoluziona il mercato
LitterAllyArt ha creato una piattaforma di vendita online dedicata all’arte riciclata. La causa è il crescente interesse verso pratiche sostenibili e il riuso di materiali. La piattaforma permette agli artisti di esporre le proprie opere realizzate con materiali di recupero e di raggiungere un pubblico più ampio. La scelta di puntare sull’e-commerce mira a promuovere il riciclo creativo anche fuori dai tradizionali spazi espositivi. La novità si rivolge a chi cerca pezzi unici e sostenibili.
LitterAllyArt.com lancia il primo e-commerce dedicato all’arte del riuso In un’epoca in cui sostenibilità ed economia circolare sono al centro del dibattito culturale, nasce LitterAllyArt.com, la prima piattaforma e-commerce interamente dedicata all’arte del riuso creativo. Il progetto, firmato da Walter, Flavia e Sara Pulignano, rappresenta l’evoluzione digitale di un percorso ventennale nel mondo del riuso artistico. L’idea nasce dalla necessità di dare visibilità e struttura a un movimento artistico in crescita, ma ancora privo di un canale digitale verticale esclusivo. La piattaforma propone opere uniche realizzate con materiali di recupero, trasformando ciò che viene scartato in creazioni ad alto valore simbolico, estetico e culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
