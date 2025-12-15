Bartoccini che peccato Lotta e cede al tie break

Una sfida combattuta tra Vallefoglía e Bartoccini, conclusa al tie-break con vittoria per i primi. Dopo due set per la squadra di casa, le ospiti reagiscono e portano la partita al quinto parziale, dove prevale la formazione di Vallefoglía con determinazione e intensità.

© Lanazione.it - Bartoccini, che peccato. Lotta e cede al tie break VALLEFOGLIA 3 BARTOCCINI 2 (25-20, 25-16, 22-25, 22-25, 15-11) VALLEFOGLIA: Bici 19, Ungureanu 13, Candi 12, Giovannini 12, Butigan 10, Bartolucci 4, De Bortoli (L1), Omoruyi 7, Carletti 6, Stoyanova 1, Lázaro. N.E. – Mitkova, Thokbuom, Feduzzi (L2). All. Andrea Pistola.: Gardini 21, Perinelli 14, Markovic 12, Mazzaro 7, Bartolini 6, Ricci 1, Sirressi (L1), Lemmens 3, Williams 2, Fiesoli, Kump, Turlà. N.E. - Recchia (L2). All. Andrea Giovi. Arbitri: Denis Serafin (TV) e Serena Salvati (RM). MEGABOX (b.s. 17, v. 5, muri 15, errori 14). BARTOCCINI (b.s. 15, v. 3, muri 5, errori 10). Parte male, si riprende, ma sul più bello crolla la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Lanazione.it Bartoccini, che peccato. Lotta e cede al tie break - 5, muri 15, errori 14). msn.com

