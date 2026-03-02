Napoli ecco il segnale per il nuovo stadio | le ultime

Il Comune di Napoli ha inviato alla FIGC tutta la documentazione necessaria per il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato questa azione, segnando un passo importante verso l'avvio dei lavori. La comunicazione rappresenta un aggiornamento chiave nel processo di realizzazione del nuovo stadio nella città partenopea.

Il comune di Napoli accelera sul progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’invio alla FIGC della documentazione richiesta. A margine dell’avvio di Napoli Capitale europea dello sport Manfredi ha spiegato che il processo di ammodernamento avverrà a prescindere dagli europei. La riqualificazione dello stadio del Napoli è infatti vista in ottica strategica non solo per la squadra, ma come attrazione e punto di forza per la città. Sulla possibilità di costruzione di un nuovo stadio, più volte evocata dal club azzurro, il primo cittadino ha ribadito apertura al confronto: Per ora però, l’amministrazione prosegue sul percorso di rinnovamento del Maradona, considerato un simbolo cittadino da rendere più moderno e funzionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, lavori al Maradona o stadio nuovo

