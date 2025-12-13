Sampdoria c’è un segnale positivo dalla serata del Barbera! Ecco di chi stiamo parlando le ultime
La Sampdoria riceve un segnale positivo dalla serata al Barbera, grazie alla prestazione nella trasferta contro il Palermo. La sfida ha evidenziato alcune risposte individuali che possono rappresentare un passo avanti nel percorso di risalita della squadra in un momento difficile. Ecco i dettagli e le impressioni sulla partita.
Sampdoria, arriva un segnale positivo dalla sfida in trasferta contro il Palermo! Ecco di chi stiamo parlando, i dettagli La Sampdoria, nel tentativo di rialzarsi da un periodo complicato, può trovare conforto anche nelle risposte individuali. Tra queste spicca quella di Estanislau Pedrola, esterno offensivo classe 2003, che sembra finalmente intravedere la fine di un . Calcionews24.com
Pedrola è un segnale positivo uscito dal Barbera! Giocate, responsabilità e prospettive - Estanislau Pedrola, attaccante classe 2003 della Sampdoria, a Palermo ha offerto una prestazione che fa ben sperare. sampnews24.com
