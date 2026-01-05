Lucca Juventus è proprio lui il nuovo nome per l’attacco di Spalletti Le ultime sulla trattativa con il Napoli

Lucca potrebbe diventare il nuovo acquisto del Napoli per l’attacco, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La trattativa con la Juventus si sta sviluppando nelle ultime settimane, e il club partenopeo valuta l’opportunità di inserire l’attaccante nel proprio progetto. Restano da definire i dettagli e le condizioni dell’eventuale trasferimento, che potrebbe rappresentare un’importante novità per la squadra di Spalletti.

