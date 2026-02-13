Rose, cioccolatini e cene a lume di candela: a San Valentino i pescaresi mostrano il loro lato romantico. Domenica sera, in centro, molte coppie hanno deciso di trascorrere la giornata speciale con cene intimi e piccoli gesti d’amore, riscoprendo un modo tradizionale per festeggiare l’affetto in un momento in cui le restrizioni hanno portato a preferire incontri più raccolti e sinceri.

Giovani e coppie storiche, negozi e locali: tutti pronti a rendere indimenticabile la festa degli innamorati. Dai fiori ai dolci artigianali, fino alle serate speciali nei ristoranti, Pescara celebra l’amore Si avvicina il giorno più romantico dell’anno: San Valentino. Come ogni febbraio, la festa degli innamorati colora e anima le vetrine dei negozi pescaresi tra cuori rossi, peluche, cioccolatini artigianali, torte decorate a tema e idee regalo. L’amore va sempre celebrato, ma il 14 febbraio diventa l’occasione perfetta per esprimere i propri sentimenti con gesti romantici, regali e cene a lume di candele.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su san valentino

San Valentino tra castelli a lume di candela offre un'esperienza unica di intimità e scoperta.

Il 13 febbraio Nemi si prepara a vivere una serata speciale per San Valentino.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: San Valentino 2026: l’amore si regala (e si gusta); San Valentino, i fiori e la cena al ristorante. I classici della festa degli innamorati; San Valentino: 5 libri da leggere e regalare per la festa dell’amore; San Valentino da chef Cannavacciuolo a Villa Crespi costa più di 3mila euro.

Rose rosse, diamanti, cene a lume di candela e bagno sotto le stelle: a San Valentino trionfa l’amoreWeek end all’insegna di baci e coccole, ma gli innamorati festeggeranno anche alle terme dove i pacchetti offerti per l’occasione sono andati a ruba ... lanuovasardegna.it

San Valentino, come festeggiarlo: fiori, cene e cioccolatini contro il caro-vita. Ma spunta anche il regalo greenCi siamo, è San Valentino. Il 14 febbraio di ogni anno tutte le coppie, o quasi, decidono di festeggiare il loro amore concedendosi una cena a lume di candele, un spa o una serata romantica da passare ... leggo.it

San Valentino, per 3 italiani su 4 il regalo ideale è un weekend culturale - facebook.com facebook