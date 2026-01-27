La gestione del caos richiede equilibrio e precisione, sia nella vita quotidiana sia nello sport. Questo processo, complesso ma stimolante, si applica anche al mondo del calcio, dove l’ordine e la disciplina sono fondamentali per il successo. Comprendere queste dinamiche aiuta a migliorare le performance e a mantenere la concentrazione in ogni contesto.

Mettere ordine nel caos è complicato e affascinante. Lo è sempre, all'interno di quattro mura, nella vita, anche quando si gioca a pallone. Ci sono calciatori che lo fanno con il pallone tra i piedi, a metà campo, alcuni in modo facile da osservare e quindi applauditissimo, altri invece si celano, servono occhi allenati per scorgerne l'importanza e la maestria. I portieri non mettono mai ordine, al massimo scompaginano il disordine, lo rendono innocuo. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dopo un'ora di gioco di Fiorentina-Cagliari, sul risultato di 0-2, il disordine ha preso possesso della partita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Elia Caprile, du is megl che uan

Approfondimenti su Elia Caprile

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Elia Caprile

Argomenti discussi: Gattuso segue Caprile e Palestra! Ecco perché febbraio sarà un mese fondamentale; La Nuova Sardegna premia i rossoblù: Caprile, Luperto e Kilicsoy top; Bilancio SSC Napoli: plusvalenza boom di Kvara, acquisti e cessioni. Le cifre ufficiali al 30 giugno 2025 | FOCUS.

Elia Caprile, du is megl che uanCon due interventi in pochissimi secondi il portiere del Cagliari è riuscito a salvare il vantaggio dei rossoblù contro la Fiorentina Mettere ordine nel caos è complicato e affascinante. Lo è sempre, ... ilfoglio.it

Genoa-Cagliari, Caprile: «Un onore essere stato il capitano, peccato per la sconfitta»L’unica nota lieta della serata di Caprile è che – per la prima volta – ha indossato la fascia da capitano. «Sicuramente è stato un onore essere il capitano del Cagliari», sottolinea. «Mi è ... unionesarda.it

A big stop from Elia Caprile! #FiorentinaCagliari x.com

Sky - Noah Atubolu ed Elia Caprile sono nella rosa dei candidati dell'Inter dall'inizio della stagione. L'Inter tuttavia ha spostato nelle ultime ore l'attenzione verso Emiliano Martinez. Josep Martinez invece non si è dimostrato all'altezza delle aspettative. - facebook.com facebook