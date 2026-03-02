Napoli De Bruyne da oggi torna in gruppo E può essere subito a disposizione

A Napoli, Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo più di quattro mesi dall’infortunio durante la partita d’andata contro l’Inter. Il centrocampista belga, che aveva subito un infortunio, può ora essere subito impiegato in campo. La sua ripresa rappresenta una novità per la squadra, che aspetta di capire se potrà essere schierato nelle prossime partite.

Il calvario è finito. Oggi è il grande giorno del rientro in gruppo di Kevin De Bruyne. A Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare la stella belga, ferma ormai da 4 mesi. Kevin si era fermato il 25 ottobre scorso, dopo aver realizzato il rigore del vantaggio contro l’Inter: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a operarsi. Dopo mesi di riabilitazione passati in Belgio, De Bruyne la scorsa settimana è rientrato a Napoli e da oggi potrà cominciare a lavorare con il resto della squadra. La condizione fisica è migliore di ciò che ci si poteva aspettare, come ha ammesso proprio Conte dopo la gara vinta sabato a Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

