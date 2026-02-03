Il Napoli spera di aver superato la fase più difficile degli infortuni. Rrahmani potrebbe essere pronto per la trasferta di Genova, mentre Politano resta in dubbio. Tra circa 20 giorni, invece, torna a disposizione De Bruyne, che ha lasciato alle spalle i problemi fisici. La squadra lavora per riavere tutti i giocatori chiave in vista delle prossime partite.

Il Napoli spera di aver cominciato la seconda fase degli infortuni, ossia quella dei recuperi. Bisogna aspettare ovviamente e affidarsi alla dea bandata. Ci sono speranze che sabato prossimo a Genova giochi Rrahmani, Politano invece è da valutare in settimana. meglio non accelerare i recuperi, si è capito che si creano solo danni. L’esperienza Neres insegna. Scrive il Corriere dello Sport: Potrebbero recuperare almeno in tre: Rrahmani, Mazzocchi e Milinkovic-Savic saranno valutati fino alla partenza per Genova ma nutrono speranze concrete di partecipare alla trasferta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani può recuperare per Genova, Politano da vedere. Tra 20 giorni torna a Napoli De Bruyne

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sono possibilità che Kevin De Bruyne lasci il Napoli già a gennaio.

