Napoli preoccupazione per Kevin De Bruyne | le dichiarazioni che fanno preoccupare i tifosi

A Napoli cresce l’attenzione su Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è di nuovo nel mirino dei tifosi, preoccupati per le sue condizioni fisiche. Dopo le recenti dichiarazioni di Tiberio Ancora, ex collaboratore di Antonio Conte, si teme che il suo infortunio possa essere più serio del previsto. La società azzurra cerca di fare chiarezza, ma intanto i supporter sono in ansia per il suo recupero.

Il tema degli infortuni continua a tenere banco in casa azzurra e a fare chiarezza è stato Tiberio Ancora, già collaboratore di Antonio Conte. Il focus si è concentrato sulle situazioni più critiche della rosa, in particolare sulle difficoltà fisiche che stanno condizionando Kevin De Bruyne e sul lento ma costante ritorno in gruppo di Romelu Lukaku dopo i problemi accusati durante l’estate. Queste una parte delle dichiarazioni rilasciato a La Gazzetta dello Sport: “Conosco entrambi e, onestamente, non sono ottimista. Romelu, per i motivi che vi ho spiegato, ha bisogno di diverse settimane per carburare, a maggior ragione dopo uno stop così lungo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Kevin De Bruyne

Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa, l’attenzione si è concentrata sul successo degli azzurri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kevin De Bruyne

Argomenti discussi: Sky - Napoli in ansia per Neres. Come stanno Anguissa e Lukaku. Ultime su De Bruyne.

Napoli in ansia per Kevin De Bruyne: si sospetta una lesione di alto grado e un lungo stopIl successo per 3-1 sull’Inter ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente Napoli, ma la serata perfetta è stata offuscata dall’infortunio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha accusato ... tuttomercatoweb.com

Sky - Napoli in ansia per Neres. Come stanno Anguissa e Lukaku. Ultime su De BruyneCosa filtra sugli infortunati del Napoli, quando mancano pochi giorni al big match con la Juventus. Da Castel Volturno, gli inviati di Sky Sport fanno il punto della situazione sull'infermeria della s ... msn.com

La preoccupazione dei tifosi inglesi presenti nel settore ospiti del #Maradona vista la non perfetta struttura dello stadio #TuttoNapoli #ChampionsLeague #NapoliChelsea - facebook.com facebook

David Neres è ormai certo di saltare la sfida tra Napoli e Verona, con qualche piccola preoccupazione anche in vista del big match contro l'Inter MA COME GIOCHERANNO ORA GLI AZZURRI A molti è passato inosservato un grosso problema: le assenze x.com