Supercoppa al Napoli il silenzio che fa rumore di Kevin De Bruyne

Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa, l’attenzione si è concentrata sul successo degli azzurri. Tuttavia, a suscitare discussione è stata anche l’assenza di Kevin De Bruyne dai social network, un gesto che ha attirato l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. Un silenzio che, in un contesto di euforia, ha comunque lasciato spazio a riflessioni e interpretazioni.

La vittoria del Napoli in Supercoppa ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri, ma a far discutere nelle ore successive al trionfo è stato anche un’assenza: quella di Kevin De Bruyne dai social network. Il centrocampista belga, fermo ai box per infortunio, non ha pubblicato alcun messaggio di congratulazioni sui propri profili ufficiali dopo il successo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: La verità è che (una parte di) Napoli non merita Kevin De Bruyne Leggi anche: Napoli, bollettino medico: lesione di alto grado al bicipite femorale destro per Kevin De Bruyne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Napoli batte il Bologna e vince la Supercoppa italiana; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 1-0 dopo 45’: gol di Neres su assist di Hojlund ?? Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-b; Perché De Bruyne ignora le vittorie del Napoli sui social: il motivo di un silenzio assordante; Calcio, Napoli-Bologna 2-0: gli azzurri vincono la Supercoppa. Napoli, comunicato durissimo contro Allegri dopo la semifinale di Supercoppa - La SSC Napoli rompe il silenzio e lo fa con un comunicato dai toni durissimi dopo quanto accaduto ieri sera nel corso della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. napolipiu.com

Il Napoli vince la Supercoppa, Bologna battuto 2-0 con la doppietta di Neres - Gli azzurri dominano, trascinati dall'esterno in stato di grazia. msn.com

Perché De Bruyne ignora le vittorie del Napoli sui social: il motivo di un silenzio assordante - L'assenza di interazioni social da parte del belga con il club e i compagni di squadra non è passata inosservata dopo la vittoria della Supercoppa italiana ... fanpage.it

Raggiunto Padoin #napoli con 3 Supercoppa vinte Sugli scudetti dovete ancora lavorare perché Simo ne ha vinti 5 - facebook.com facebook

Il #Napoli torna a casa con la #Supercoppa: la festa dei giocatori a Capodichino con i tifosi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.