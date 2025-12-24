Supercoppa al Napoli il silenzio che fa rumore di Kevin De Bruyne

Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa, l’attenzione si è concentrata sul successo degli azzurri. Tuttavia, a suscitare discussione è stata anche l’assenza di Kevin De Bruyne dai social network, un gesto che ha attirato l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. Un silenzio che, in un contesto di euforia, ha comunque lasciato spazio a riflessioni e interpretazioni.

La vittoria del Napoli in Supercoppa ha acceso l'entusiasmo dei tifosi azzurri, ma a far discutere nelle ore successive al trionfo è stato anche un'assenza: quella di Kevin De Bruyne dai social network. Il centrocampista belga, fermo ai box per infortunio, non ha pubblicato alcun messaggio di congratulazioni sui propri profili ufficiali dopo il successo.

