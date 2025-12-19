Laser coring | il trattamento hi-tech che rigenera la pelle dall’interno

Il laser coring rappresenta una rivoluzione nel campo della medicina estetica, offrendo un trattamento innovativo e altamente efficace per il ringiovanimento della pelle. Grazie alla sua tecnologia avanzata, agisce dall’interno, migliorando l’aspetto di rughe, cicatrici e pori dilatati, preservando l’armonia naturale del viso. Un’opzione moderna e non invasiva per riscoprire una pelle più giovane, tonica e luminosa.

Non è un lifting, non è un peeling profondo e non è nemmeno il classico laser. Il laser coring è una delle tecnologie più avanzate della medicina estetica per il ringiovanimento cutaneo, pensata per migliorare rughe, cicatrici, pori dilatati e perdita di tono senza modificare i volumi naturali del viso. Cos'è il laser coring. Il nome può sembrare tecnico, ma il meccanismo è semplice e intelligente: il laser crea micro-colonne di stimolazione in profondità, come se scavasse minuscoli canali invisibili nella pelle, lasciando intatto il tessuto circostante. Questa precisione consente di lavorare in modo mirato e profondo, rendendo il trattamento efficace ma ben tollerato.

