Cancro create nanoparticelle contro le metastasi | possono cambiare il modo di combattere i tumori
I ricercatori canadesi hanno messo a punto nanoparticelle che imitano le vescicole rilasciate dalle cellule tumorali. In laboratorio, queste nanoparticelle potrebbero aprire nuove strade per combattere le metastasi. La speranza è che, in futuro, possano aiutare a bloccare le diffusione dei tumori in modo più efficace.
Ricercatori canadesi hanno creato in laboratorio nanoparticelle simili alle vescicole extracellulari rilasciate dalle cellule cancerose. Con questi liposomi, che possono essere caricati anche con farmaci antitumorali, sperano di poter bloccare e prevenire le metastasi.🔗 Leggi su Fanpage.it
