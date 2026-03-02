Il calciatore belga ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un podcast, parlando della sua esperienza con l'ex allenatore e il direttore sportivo. Ha raccontato di aver condiviso un momento di intimità con l'allenatore a Trigoria e ha descritto il rapporto con il dirigente come falso, negando di essere mai stato alla Juventus per questioni di arbitri. Le sue parole svelano dettagli sulla sua carriera e sui rapporti nel mondo del calcio.

Dalle notti passate con Spalletti a quel no alla Juve per "motivi arbitrali". Radja Nainggolan non tira mai indietro la gamba. In campo come davanti a i microfoni. Il centrocampista belga, attualmente in forza al Patro Eisden, ha rilasciato una lunga intervista al podcast di Sportium.fun. Tanti gli aneddoti svelati dal Ninja. Tra questi anche uno che riguarda Luciano Spalletti. "Il mister mi ha chiuso a Trigoria di notte. Non mi ricordo esattamente il motivo, forse una partita importante o una punizione. Mi disse: "Adesso tu questa settimana dormi qui perché non voglio che esci". Lui dormiva nella camera accanto e ogni sera, fino alle dieci e mezza, veniva a controllare che fossi in camera perché aveva paura che scappassi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nainggolan: "Ho dormito con Spalletti a Trigoria. Monchi finto amico, mai alla Juve per gli arbitri"

Nainggolan svela alcuni retroscena: «Spalletti? Lo rispettavo moltissimo, come uomo e come allenatore. Su Monchi dico questo»Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha raccontato a Radio Romanista uno dei momenti più dolorosi della sua carriera: l’addio ai...

Nainggolan Inter, il retroscena sull’addio alla Roma: «Monchi mi ha venduto alle spalle»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Altri aggiornamenti su Nainggolan.

Discussioni sull' argomento Juve, nuovi contatti per Vicario. E c'è anche l'idea Alisson per il dopo Di Gregorio; Juve-Como vale un pezzo di Champions per Spalletti e Fabregas; Tomasoni, una medaglia per due: sul casco il ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi, morta in pista; Lollobrigida a caccia dello storico tris: è già leggenda, ma ha due gare per entrare nel Pantheon.

Nainggolan: McTominay buono per il Fanta. Koné? Forte, ma come tanti. Dovbyk un bluffA partire paragone tra lo stesso Nainggolan con McTominay che all’ex romanista proprio non piace. Per il Fantacalcio ci può stare perché fa dei gol, ma io in una stagione ne ho fatti 11 e non mi ... gazzetta.it

Nainggolan è tornato a parlare del suo passaggio all'Inter, quando a spingerlo verso la cessione fu una delle più grandi disgrazie della nostra storia recente: Monchi. - facebook.com facebook

Nainggolan senza filtri: "Nessun rimpianto, senza la mia vita non avrei reso così. Spalletti il più forte, Monchi un finto amico" (VIDEO) bit.ly/4aYWpvH #AsRoma x.com