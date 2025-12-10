Nainggolan Inter il retroscena sull’addio alla Roma | Monchi mi ha venduto alle spalle

Radja Nainggolan rivela i retroscena del suo trasferimento dalla Roma all’Inter, svelando tensioni e dinamiche che hanno accompagnato il suo addio ai giallorossi. In questa intervista, l’ex centrocampista belga racconta i dettagli nascosti di quel momento cruciale nella sua carriera e le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Inter News 24 Nainggolan Inter e il trasferimento che ha segnato una carriera: l’ex centrocampista belga torna sull’addio ai giallorossi. Intervistato da Radio Romanista, Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, è tornato su uno dei momenti più delicati e dolorosi della sua carriera: l’addio ai giallorossi e il successivo trasferimento in nerazzurro. Nel suo racconto emergono accuse durissime nei confronti dell’allora direttore sportivo giallorosso Ramón Monchi, con cui il rapporto si sarebbe incrinato in modo improvviso e irreparabile. RAPPORTO INCRINATO – «All’inizio avevamo un bel rapporto, addirittura mi chiedeva consigli su chi comprare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nainggolan Inter, il retroscena sull’addio alla Roma: «Monchi mi ha venduto alle spalle»

Inter: Marotta a Torino per Icardi e Nainggolan, no del Manchester United - Entrambi sono stati offerti al Manchester United nella trattativa per Lukaku, ma il club inglese non accetta contropartite ... Da calciomercato.com

Nainggolan "gioca" Roma-Inter: "Con Chivu c'è più stabilità, Gasperini sta facendo bene" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Roma e Inter Radja Nainggolan ha analizzato la sfida che andrà in scena questa all'Olimpico fra il team di Chivu e ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

#Nainggolan: "Monchi voleva vendermi senza che lo sapessi. Così andai all' #Inter dove c’era #Spalletti. E anche con #Dzeko..." Vai su X

Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot È accaduto dopo l’episodio di San Siro Vai su Facebook