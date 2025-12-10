Nainggolan svela alcuni retroscena | Spalletti? Lo rispettavo moltissimo come uomo e come allenatore Su Monchi dico questo

Radja Nainggolan rivela dettagli inediti sulla sua carriera, svelando il rispetto per Spalletti come uomo e allenatore, e condividendo riflessioni su Monchi. L’ex centrocampista di Roma e Inter apre il suo cuore raccontando uno dei momenti più difficili, l’addio ai giallorossi e il passaggio all’Inter.

Nainggolan svela a sorpresa: «Spalletti? Lo rispettavo moltissimo, come uomo e come allenatore. Su Monchi.» Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha raccontato a Radio Romanista uno dei momenti più dolorosi della sua carriera: l'addio ai giallorossi e il trasferimento in nerazzurro. Nel suo racconto emergono accuse pesanti contro l'allora direttore sportivo Ramón .

