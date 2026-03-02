Radja Nainggolan ha espresso parole dure nei confronti della Juventus, accusando la società di aver ricevuto favori arbitrali in passato. Ha dichiarato di non essere mai passato dalla squadra a causa delle ingiustizie subite personalmente e ha commentato il confronto con Pogba, affermando di essere stato più forte di lui. Le sue parole sono state riportate da una fonte di informazione sportiva.

Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Le ultime McKennie Juve, c’è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nainggolan affossa la Juve: «Non ci sarei mai andato per gli arbitri, ho provato le ingiustizie sulla mia pelle. Pogba? Ero più forte di lui»

Leggi anche: Nainggolan: "Ho dormito con Spalletti a Trigoria. Monchi finto amico, mai alla Juve per gli arbitri"

L'amore è cieco - Italia, Gergana Lazarova: «Parmi è stato la mia casa, con lui sarei andata ovunque. Sapevo che anche lui avrebbe detto “no” all'altare. Abbiamo provato a stare insieme, ma lui voleva più presenza, io più leggerezza»L’esperienza nelle capsule, il legame con Parmi dopo la reunion, la distanza, la famiglia e le critiche ricevute online.

Approfondimenti e contenuti su Nainggolan affossa.

Nainggolan senza filtri: «Le notti prigioniero di Spalletti, il no alla Juve per gli arbitri, Monchi finto amico»L’ex Ninja di Roma e Inter spara a zero: «Pogba? Ero più forte io. Monchi? Un finto amico. E se non avessi fumato, non sarei stato felice» ... corriere.it

Nainggolan: Oggi varrei 150 milioni. Nella mia Serie A la Juve aveva Dani Alves, adesso HolmAi microfoni di Radio Manà Manà è intervenuto Radja Nainggolan. Queste le sue parole iniziando dal possibile ritorno di Totti nella Roma: Parlo da suo amico e da persona neutrale. So che se si parla ... tuttomercatoweb.com