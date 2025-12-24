L'articolo esplora la storia di Gergana Lazarova e Parmi, un legame intenso segnato da momenti di intimità, distanze e sfide. Attraverso l’esperienza nelle capsule e il ritorno alla reunion, si analizzano le difficoltà di comunicazione, i rapporti familiari e le critiche online. Un percorso di emozioni e riflessioni che evidenzia come l’amore e le relazioni possano evolversi nel tempo, tra desideri contrastanti e realtà quotidiane.

L’esperienza nelle capsule, il legame con Parmi dopo la reunion, la distanza, la famiglia e le critiche ricevute online. La concorrente più discussa del reality Netflix racconta perché quel sentimento esiste ancora e come l’ha cambiata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'amore è cieco - Italia, Gergana Lazarova: «Parmi è stato la mia casa, con lui sarei andata ovunque. Sapevo che anche lui avrebbe detto “no” all'altare. Abbiamo provato a stare insieme, ma lui voleva più presenza, io più leggerezza»

Leggi anche: Massimo Mauro e la Fondazione creata con Gianluca Vialli: «La sensazione bellissima, pur nel dolore del non avere più lui accanto, è che mi confronto quotidianamente con quello che mi avrebbe detto e che avrebbe fatto, perché l'abbiamo fatto insieme per vent'anni»

Leggi anche: Chiellini a Sky: «C’è bisogno di un po’ più di carattere, anche qualcosa di più a livello emotivo. Spalletti? Sarei felice di continuare con lui ma…»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’amore è cieco Italia | no inattesi duri colpi da incassare e favole senza fine Cosa è successo ai matrimoni; L' amore è cieco - Italia Alessandro Bianchin | Ho sposato Hyoni perché è una tosta Non le avevo detto che facevo il modello | prima dello show io stesso guardavo troppo all' aspetto fisico delle donne.

“L’amore è cieco: Italia”, le coppie che stanno ancora insieme e chi si è lasciato - È finalmente arrivato il gran finale di “L'amore è cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo “Love Is Blind”, prodotto da Banijay Italia condotto da Benedetta Parodi e Fabio ... sorrisi.com

L’Amore è Cieco Italia, ecco com’è andata a finire tra le coppie della prima edizione - A partire da ieri sera è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la puntata conclusiva de L’amore è cieco, il reality show condotto da Fabio Caressa e Benedetta Parodi in cui i protagonisti si ... isaechia.it