La salute della donna al centro | Bollino Rosa al Policlinico di Udine

Il Policlinico Città di Udine è ora parte della rete nazionale dedicata alla salute femminile, con il riconoscimento Bollino Rosa. Questa certificazione testimonia l'impegno della struttura nel garantire servizi di qualità e attenzione alle esigenze delle donne, promuovendo una cura integrata e mirata. L'iniziativa mira a rafforzare l’accesso a assistenza specializzata e a sensibilizzare sulla prevenzione e il benessere femminile.

