La salute della donna al centro | Bollino Rosa al Policlinico di Udine
Il Policlinico Città di Udine è ora parte della rete nazionale dedicata alla salute femminile, con il riconoscimento Bollino Rosa. Questa certificazione testimonia l'impegno della struttura nel garantire servizi di qualità e attenzione alle esigenze delle donne, promuovendo una cura integrata e mirata. L'iniziativa mira a rafforzare l’accesso a assistenza specializzata e a sensibilizzare sulla prevenzione e il benessere femminile.
Il Policlinico Città di Udine entra ufficialmente nella rete nazionale degli ospedali attenti alla salute della donna. La struttura ha ottenuto per la prima volta il Bollino Rosa della Fondazione Onda Ets per il biennio 2026-2027. Questo riconoscimento viene assegnato agli ospedali che offrono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
