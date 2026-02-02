Inaugurata la 14a Biennale di pittura di Foiano della Chiana

Sabato 31 gennaio, a Foiano della Chiana, si è aperta ufficialmente la 14ª Biennale di pittura. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nella Galleria Comunale “Furio del Furia”, in via Solferino 9. La mostra, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Carnevale, raccoglie le opere di artisti provenienti da tutta Italia. Per i visitatori, l’evento rappresenta un’occasione per scoprire nuove tendenze e confrontarsi con l’arte contemporanea.

Il concorso si svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d'Italia. Come da regolamento, possono partecipare opere pittoriche a tema libero, eseguite con qualunque tecnica. Nel corso del vernissage, presentato dal giornalista culturale Marco Botti, sono intervenuti il sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci, l'assessore alla cultura Riccardo Reali, il presidente della Pro Loco Luca Posani e il direttore artistico del Carnevale Roberto Cateni. Saluti finali affidati ad Augusta Chinoli, in rappresentanza della sezione della Pro Loco che si occupa dell'organizzazione dell'evento artistico.

