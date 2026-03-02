Muore a 24 anni in Erasmus a Cordoba | dolore alla Federico II per la scomparsa di Emma Carratelli

Una studentessa di 24 anni, in Erasmus a Cordoba, è morta improvvisamente mentre svolgeva il suo tirocinio. La vittima, iscritta al quarto anno di Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, era in Spagna per un’esperienza di studio. La comunità universitaria esprime cordoglio per la perdita di Emma Carratelli, la giovane che ha perso la vita durante il soggiorno all’estero.

Una grande mestizia attraversa la comunità accademica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la scomparsa di Emma Carratelli, 24 anni, studentessa al quarto anno di Medicina Veterinaria. Emma si trovava a Cordoba, in Spagna, per un periodo di studio Erasmus presso l’Università di Cordoba. Un’esperienza scelta con entusiasmo, nel segno dell’apertura internazionale e della crescita personale. Originaria di Castel del Piano, nel Grossetano, sulle pendici dell’Amiata, la giovane aveva deciso di investire sul proprio futuro con determinazione e curiosità, incarnando pienamente lo spirito del programma europeo. Secondo le prime informazioni, Emma si sarebbe sentita male nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

