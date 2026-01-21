Rapina al supermercato Eurospin | bandito solitario in fuga a piedi

Un uomo ha effettuato una rapina a mano armata presso il supermercato Eurospin nel parco commerciale Brin Park a Brindisi. L'autore, descritto come un bandito solitario, è fuggito a piedi dopo il colpo. L'episodio si inserisce in un contesto di atti criminosi ricorrenti nella zona, che stanno attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per identificare e rintracciare il responsabile.

BRINDISI - Un bandito solitario ha assaltato il supermercato Eurospin, all'interno del parco commerciale Brin Park, più volte preso di mira dai rapinatori. Un uomo, da quanto appreso, è entrato in azione intorno alle ore 20 di oggi (mercoledì 21 gennaio). A quanto pare era disarmato. È da appurare se sia riuscito a impossessarsi delle banconote contenute nel registratore di cassa. Di certo è fuggito a piedi. Non è chiaro se ad attenderlo ci fosse un complice, a bordo di un veicolo.

