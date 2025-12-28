. L’analisi degli episodi arbitrali. Sul Corriere dello Sport il commento all’operato dell’arbitro Maresca (5,5) in Pisa Juve. La moviola del quotidiano. Si legge: Seconda in A stagionale, non priva di qualche sbavatura per Maresca: la gara non è stata comunque difficile. ERRORE – McKennie e Calabresi cercano entrambi di arrivare sul pallone, il primo è il bianconero, il pallone sbatte sulla gamba destra di Calabresi e poi sul braccio sinistro dello stesso, che è larghissimo e sopra la linea delle spalle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Moviola Pisa Juve, per il CorSport Maresca è insufficiente: sospetto rigore non dato ai bianconeri

Pisa Juve LIVE | squadre arrivate all’Arena Garibaldi le scelte ufficiali di Spalletti.

