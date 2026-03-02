Cesari | Il gol di Pavlovic è regolare nessuna simulazione di Saelemaekers
Durante la partita di campionato tra Cremonese e Milan, la moviola ha analizzato due episodi chiave. È stato confermato che il gol di Pavlovic è stato regolare e che Saelemaekers non ha simulato un fallo. Le immagini hanno fornito elementi chiari e oggettivi, senza margine per interpretazioni diverse. La verifica si è basata esclusivamente su prove visive e regolamentari.
Nel confronto di campionato tra Cremonese e Milan, la moviola ha posto al centro due episodi decisivi, foto-neutra e misurabile in base al regolamento. L’interpretazione tecnica proposta da un ex arbitro di riferimento offre una lettura chiara delle scelte decise in campo e al monitor, evidenziando come ogni decisione sia ancorata a movimenti e contatti concreti piuttosto che a impressioni di campo. L’azione in area di rigore ha coinvolto Alexis Saelemaekers e Giuseppe Pezzella in uno scontro ravvicinato. Secondo la lettura tecnica, è presente un contatto evidente che determina la caduta dell’esterno rossonero. L’operato dell’arbitro in... 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Moviola Cremonese Milan, Cesari smonta le polemiche: «Il gol di Pavlovic è regolare! Simulazione Saelemaekers? Ecco la verità»Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.
Leggi anche: “Il gol di Pulisic è regolare, non è fallo. E su Pavlovic-Cheddira tutti molto bravi”: De Marco su Milan-Sassuolo a Open Var
Una raccolta di contenuti su Cesari.
Temi più discussi: Cremonese-Milan, Saelemaekers simula? La moviola di Graziano Cesari; Domandone: chi vince il Derby?; Pellegatti: Ho scritto a Cesari e mi ha detto: 'Non c'è un fallo sul gol del Parma'. E io: 'Ah'. Lui...; Cremonese-Milan 0-2, voti e pagelle: Pavlovic non molla mai, Leao croce e delizia. Pulisic, che succede?.
Moviola Cremonese Milan, Graziano Cesari ha analizzato così gli episodi avvenuti allo Zini nel match della 27ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Cremonese Milan, Graziano Cesari ha analizzato così gli episodi avvenuti allo Zini nel match della 27ª giornata di Serie A 2025/26 Le polemiche post-partita non mancano mai, ma l’analisi tecni ... calcionews24.com
Cremonese-Milan 0-2, gol di Pavlovic e Leao nel finale$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it
Cesari "difende" Saelemaekers: "Non ha simulato, c'è un contatto con Pezzella. Era fallo" x.com
Cesari "difende" Saelemaekers: "Non ha simulato, c'è un contatto con Pezzella. Era fallo" Milan Nel Cuore - facebook.com facebook