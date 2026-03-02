Cesari | Il gol di Pavlovic è regolare nessuna simulazione di Saelemaekers

Durante la partita di campionato tra Cremonese e Milan, la moviola ha analizzato due episodi chiave. È stato confermato che il gol di Pavlovic è stato regolare e che Saelemaekers non ha simulato un fallo. Le immagini hanno fornito elementi chiari e oggettivi, senza margine per interpretazioni diverse. La verifica si è basata esclusivamente su prove visive e regolamentari.