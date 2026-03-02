Motorola razr fold specifiche batteria da 6.000 mAh prezzo e data di rilascio non ancora annunciati

Al MWC 2026 è stato presentato il Motorola Razr Fold, uno smartphone pieghevole che si distingue per le sue specifiche. Tra le caratteristiche principali ci sono una batteria da 6.000 mAh, un display innovativo e capacità fotografiche avanzate. Il prezzo e la data di rilascio non sono stati ancora annunciati. Il dispositivo rappresenta un nuovo modello della linea Razr.

questo profilo sintetico esamina le novità principali del motorola razr fold presentato al mwc 2026, con focus su autonomia, prestazioni, display e capacità fotografiche. l'ecosistema ripropone soluzioni foldable avanzate, accompagnate da una batteria robusta, un hardware moderno e software ottimizzato per l'uso in multitasking. le informazioni raccolte anticipano uno sviluppo significativo, anche se restano da definire prezzo e data di lancio. l'architettura interna integra un chipset Snapdragon 8 Gen 5, associato a 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, offrendo una base di lavoro potente per multitasking e apps pesanti. il dispositivo gira con android 16 direttamente all'uscita, con una promessa di aggiornamenti di sistema per 7 anni e senza indicazioni su tempistiche esatte di rilascio.

motorola razr fold presentato al MWC 2026: produttività e intrattenimento
Il nuovo motorola razr fold segna un passaggio strategico per il marchio di proprietà di Lenovo, che amplia la famiglia razr con il primo modello a libro.