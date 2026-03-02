motorola lancia fifa heroes gioco mobile per la coppa del mondo 2026

Durante il Mobile World Congress 2026, è stato annunciato un nuovo gioco mobile dedicato al calcio a 5, intitolato FIFA Heroes e pubblicato da Solace. Motorola ha presentato questa novità come parte delle iniziative legate alla coppa del mondo 2026, puntando a coinvolgere gli appassionati di calcio con un titolo arcade incentrato sullo sport.

In occasione del Mobile World Congress 2026, si è delineato un nuovo titolo arcade dedicato al calcio a 5: FIFA Heroes, pubblicato da Solace. Il gioco combina giocatori reali, mascotte e personaggi di fantasia sullo stesso terreno di gioco, offrendo un’esperienza originale e competitiva. L’uscita è prevista su Google Play Store, con accesso immediato garantito per alcuni dispositivi motorola e contenuti in-game esclusivi pensati per gli utenti del brand. la proposta, ideata per celebrare il world cup 2026, è una partita arcade-style 5-a-side che mette insieme realtà e fantasia in un unico filone ludico. solace cura la pubblicazione, puntando su una dinamica di gioco accessibile ma ricca di elementi di spettacolo, tipici dei contenuti legati al mondiale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

