Motorola ha annunciato un nuovo smartphone dedicato ai tifosi, in risposta all’interesse crescente per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Questa volta, l’azienda punta a conquistare gli appassionati con una versione speciale del modello Edge 70 Fusion, che arriverà presto sul mercato. La scelta mira a offrire ai fan un prodotto che si distingue per design e funzionalità, proprio in vista della grande manifestazione calcistica.

l’interesse intorno al FIFA World Cup 2026 si concentra su una serie di smartphone dedicati realizzati da motorola, con una quarta proposta in arrivo basata sul modello edge 70 fusion. nel frattempo, sono già note la Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition e altre possibili varianti in sviluppo, delineando una gamma speciale pensata per l’evento e per gli appassionati di tecnologia e calcio. la edge 70 fusion fifa world cup 26 edition è prossima. una conferma recente indica l’eventuale lancio di un quarto dispositivo dedicato, presumibilmente denominato edge 70 fusion fifa world cup 26 edition, basato sull’attuale edge 70 fusion. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Motorola continua la sua ossessione per la coppa del mondo con un quarto telefono fifa in arrivo

