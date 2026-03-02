Motorola ha lanciato una versione speciale del modello Razr Fold, dedicata alla Coppa del Mondo 2026. La Motorola Razr Fold FIFA World Cup 26 Edition è disponibile in nero e oro, e fa parte di una linea limitata creata per celebrare l’evento sportivo. Il dispositivo si distingue per il design esclusivo e la collaborazione con il torneo internazionale.

la motorola razr fold fifa world cup 26 edition rappresenta una versione speciale del modello pieghevole, dedicata al torneo FIFA World Cup 2026. l’annuncio ufficiale sottolinea contenuti esclusivi dedicati al mondiale e una grafica in nero con il logo fifa sul retro. la presentazione ha seguito l’evento ces, con successivi aggiornamenti al mwc 2026 che hanno completato la scheda tecnica e le informazioni di disponibilità. motorola razr fold fifa world cup 26 edition è disponibile. la variante fifa si presenta in una colorazione nera, con il logo fifa sul retro e dettagli dorati sia sul logo fifa sia sul marchio motorola. si tratta di una configurazione “book-style” pieghevole, con una backplate gommata per una presa migliore e tre obiettivi posteriori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Motorola razr fold fifa edition in nero e oro per la coppa del mondo 2026

Motorola razr fold ed edge 70 fusion ufficiali: anche in versione FIFA World CupA margine del Mobile World Congress 2026, al via oggi a Barcellona, Motorola ha annunciato il razr fold, il suo primo pieghevole a libro della famiglia razr già anticipato al CES di Las Vegas a iniz ... hdblog.it

Motorola FIFA World Cup 26™ Collection: razr fold ed edge 70 fusion ufficialiNel quadro delle novità presentate durante MWC 2026, Motorola amplia la propria gamma legata al torneo mondiale annunciando due nuovi dispositivi della FIFA Wo ... tecnoandroid.it

