Motorola conferma supporto grapheneos su un futuro telefono portando nuove funzionalità

Motorola ha annunciato una partnership a lungo termine con GrapheneOS, confermando il supporto per questo sistema operativo sui futuri dispositivi. L'azienda ha comunicato l'intenzione di integrare GrapheneOS, noto per le sue caratteristiche di sicurezza avanzate, sui prossimi modelli di smartphone. La collaborazione mira a offrire nuove funzionalità, con un'attenzione particolare alla protezione dei dati degli utenti.

Questo testo analizza l’annuncio di una partnership a lungo termine tra Motorola e GrapheneOS, con particolare focalizzazione sulla sicurezza avanzata e sull’eventuale lancio di dispositivi dotati di GrapheneOS preinstallato. l’accordo è stato presentato al MWC 2026, ponendo le basi per una collaborazione futura tra le due realtà. In questa cornice, Motorola e la GrapheneOS Foundation intendono lavorare insieme per rafforzare la sicurezza degli smartphones e collaborare allo sviluppo di dispositivi futuri compatibili con GrapheneOS. Non è noto quali funzionalità potranno essere trasferite da GrapheneOS a Motorola. Per quanto riguarda un dispositivo con GrapheneOS preinstallato, si tratta di una versione futura e non è chiaro quale modello verrà prodotto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

