Motorola telefono pieghevole speciale coppa del mondo ora disponibile

Motorola ha lanciato una versione speciale del suo telefono pieghevole Razr 60 per celebrare la Coppa del Mondo. La scelta nasce dall’interesse crescente per il calcio e dalla voglia di offrire ai tifosi un prodotto unico. Questo nuovo modello, disponibile ora negli Stati Uniti, si distingue per un design personalizzato che richiama i colori del torneo e include funzionalità dedicate agli appassionati di calcio.

l’azienda motorola presenta in america una variante speciale del modello razr 60 dedicata al mondiale di calcio. la versione razr 60 fifa world cup 26 edition adotta una combinazione di tonalità verde e blu con accenti dorati, include wallpaper esclusivi e suoni ispirati al torneo. l’offerta è disponibile sul sito ufficiale degli usa al prezzo di $699.99, senza rinunciare alle prestazioni caratteristiche del razr 60. l’esperienza software resta identica al modello standard, offrendo lo stesso equipaggiamento interno e le stesse funzionalità. motorola razr 60 fifa world cup 26 edition disponibile negli usa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Motorola telefono pieghevole speciale coppa del mondo ora disponibile Approfondimenti su motorola telefono Dall'iPhone pieghevole al "libro" di Motorola: ecco gli smartphone del 2026 Nel 2026, gli smartphone continuano a evolversi con innovazioni come i modelli pieghevoli e dispositivi ispirati ai classici libri, come quelli di Motorola. Sci alpino, la Coppa del Mondo torna a Copper Mountain per una quattro giorni speciale Motorola Signature es OFICIAL y VUELVE LA GAMA ALTA Ultime notizie su motorola telefono Argomenti discussi: Flip o Fold, questi i 7 migliori smartphone pieghevoli che trovi adesso online; Motorola Razr 60 Ultra cala di prezzo: è il best buy del momento tra i pieghevoli; Aggiornamenti per questi dispositivi OnePlus, Motorola, Samsung e TP-Link: tutte le novità; Miglior smartphone: guida all’acquisto (febbraio 2026). Motorola brevetta uno smartphone pieghevole con cerniera motorizzataMotorola sta lavorando a un prototipo di smartphone pieghevole a conchiglia dotato di una speciale tecnologia che riguarda la cerniera piazzata a metà del dispositivo. All'interno sarebbe infatti ... wired.it Razr 50 Ultra, la prova del nuovo pieghevole Motorola con l'IADall'uscita del rinnovato Razr nel 2019, Motorola ha fatto molta strada. Il Razr 50 Ultra è l'attuale top do gamma del segmento pieghevoli della compagnia parte di Lenovo, un degno concorrente del ... ansa.it “Non volevamo fare un altro telefono... volevamo creare un oggetto del desiderio.” — Jim Wicks, designer del Motorola Razr V3 All'inizio degli anni 2000, i telefoni erano… funzionali. Grossi. Brutti. Grigi. Fino a che arrivò lui: Sottilissimo. Nero opaco con dett - facebook.com facebook Smartphone a meno di 200€ Il Motorola Edge 60 Fusion non ha rivali a questo prezzo x.com