Spotify introduce nuove funzionalità testo per i brani con aggiornamento strutturato su richiesta degli utenti

Spotify ha annunciato un nuovo aggiornamento che permette di visualizzare i testi delle canzoni durante l’ascolto. La piattaforma, leader nel settore dello streaming musicale, ha deciso di rispondere alle richieste degli utenti introducendo questa funzione, che rende più facile seguire i brani e approfondire i testi. L’update è già disponibile, e molti ascoltatori hanno iniziato a provarlo.

Spotify, la più grande piattaforma di streaming musicale al mondo, ha annunciato un aggiornamento significativo per le sue funzionalità relative ai testi delle canzoni. Il nuovo aggiornamento, che vede l'introduzione di tre funzioni innovative, è stato reso disponibile per tutti gli utenti, con particolare attenzione a quelli con l'abbonamento Premium. Il lancio avviene in un momento in cui l'esperienza d'ascolto della musica sta diventando sempre più ricca di contenuti testuali, soprattutto in un contesto internazionale dove l'ascolto di canzoni in lingue diverse richiede un supporto linguistico sempre maggiore.

