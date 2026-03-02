Motorola collabora con grapheneos per la sicurezza mobile avanzata

Durante il MWC 2026, Motorola ha annunciato una partnership pluriennale con la GrapheneOS Foundation, concentrata sullo sviluppo di soluzioni di sicurezza mobile. L’obiettivo è migliorare la protezione dei dati e la privacy degli utenti attraverso tecnologie avanzate. La collaborazione si inserisce in un quadro di innovazione continua nel settore della sicurezza digitale e riguarda dispositivi di nuova generazione.

Nel contesto del MWC 2026, l'attenzione si concentra sull'evoluzione della sicurezza mobile. Motorola ha annunciato una partnership pluriennale con la GrapheneOS Foundation, mirata a offrire livelli avanzati di privacy e protezione ai fruitori di tutto il mondo. L'iniziativa unisce l'ingegneria di GrapheneOS con l'esperienza decennale di Motorola in ambito sicurezza e le soluzioni ThinkShield di Lenovo, puntando a una nuova generazione di dispositivi compatibili con GrapheneOS. motorola e grapheneos per rafforzare la sicurezza degli smartphone. La collaborazione di lungo periodo intende integrare l' ingegneria pionieristica di GrapheneOS con le competenze di Motorola in materia di sicurezza, offrendo una base comune per l'evoluzione della protezione digitale.