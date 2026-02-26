Gp della Thailandia di MotoGp tornano i piloti a due ruote più veloci del pianeta | la gara il 1 marzo

Dal 27 febbraio al 1 marzo si svolge a Buriram il primo Gran Premio della MotoGp 2026, dando il via alla stagione di quest’anno. Gli appassionati attendono con ansia le sfide tra i piloti più veloci del mondo, pronti a dare spettacolo su una pista che promette emozioni intense. La gara segna l’inizio di un nuovo capitolo nel campionato mondiale di motociclismo.

Nel week end le prove e le qualifiche. Marquez al rientro dopo l’infortunio Buriram, 26 febbraio 2026 – Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 27 febbraio, a domenica 1 marzo, si corre il primo Gran Premio del Motomondiale 2026 a Buriram, in Thailandia. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, campione del mondo nella passata stagione con la Ducati, al rientro da un infortunio. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv (anche in chiaro) e streaming. Il Gran Premio della Thailandia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Now e Sky Go. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOWPer il Motomondiale è arrivato il momento del primo appuntamento della stagione 2026.

Leggi anche: MotoGp 2026, si parte: gli orari tv del Gp della Thailandia e i segreti del circuito

Temi più discussi: MotoGP Thailandia: gli orari TV del primo GP stagionale; Gli orari del Gran Premio PT della Thailandia; Orari TV GP Thailandia 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; Riparte la MotoGP: sabato Sprint alle 9, domenica gara alla stessa ora.

Quando la MotoGP in tv, GP Thailandia 2026: orari prove libere, programma 27 febbraio, streamingVenerdì 27 febbraio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Thailandia, primo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Buriram, ... oasport.it

Quartararo: Yamaha non ha ancora un piano per migliorareIl francese commenta la situazione in Yamaha e parla anche del suo futuro: La mia decisione è chiara e mi aiuta mentalmente ... msn.com

MotoGP 2026, le foto di gruppo del nuovo Mondiale prima del GP Thailandia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ThaiGP x.com

MotoGP, si riparte dalla Thailandia: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e come vederle facebook