MotoGp Rivola | La stagione 2025 ha dimostrato che Aprilia può vincere

Bologna, 25 dicembre 2025 – Aprilia prima rivale di Ducati, tanto da poter sognare, perché no, pure una lotta per il titolo mondiale piloti. Il finale di 2025 ha messo in mostra una RS-GP in grande forma, addirittura moto migliore su determinati tracciati e con un Marco Bezzecchi che ha chiuso in grande crescita con vittorie e gare convincenti, tanto da conquistare il terzo posto nella classifica piloti dietro ai soli fratelli Marquez. Da qui Noale riparte per tentare l’assalto a Borgo Panigale, ben sapendo che battere Marc Marquez e la Desmosedici è sempre difficile. Tuttavia, per una volta sembra esserci una chance visto il rendimento della struttura sportiva guidata dal Ceo Massimo Rivola in un 2025 vissuto praticamente senza Jorge Martin, il campione del mondo 2024 preso proprio per tentare l’assalto all’iride. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MotoGP, Rivola commenta il momento d'oro di Aprilia: "Bezzecchi il più veloce, lotterà per il titolo con Martin"

MotoGP, GP Malesia 2025. La stagione finisce a briglia sciolta. Aprilia e Bagnaia temi forti di Sepang

Aprilia si è regalata un anno da record; MotoGP, Rivola: "Il motore 850 di Aprilia c'è, funziona e siamo contenti"; Rivola: "Il 2025 ha dimostrato che se hai un'Aprilia puoi vincere"; MotoGP 2025. Il retroscena: quando Massimo Rivola ha bloccato il passaggio di Jorge Martin in Honda.

